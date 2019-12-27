شكرا لقرائتكم يونايتد يعود إلى الانتصارات برباعية في مرمى نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز 4 - 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وكان نيوكاسل هو المبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه ماثيو لونغستاف في الدقيقة 17، قبل أن يدرك مانشستر يونايتد التعادل عبر مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 24. وفي الدقيقة 36 سجل ماسون غرينوود الهدف الثاني ليونايتد، قبل أن يوقع ماركوس راشفورد على الهدف الثالث في الدقيقة 41، ثم عاد مارسيال ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 51.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.
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