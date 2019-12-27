شكرا لقرائتكم خسارة تشيلسي أمام ساوثهامبتون.. وأرسنال يتعادل في ظهور أرتيتا الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض تشيلسي إلى خسارة مفاجئة أمام ضيفه ساوثهامبتون، صفر - 2، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما قاد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ فريقه أرسنال لتعادل صعب مع مضيفه بورنموث 1 - 1.

وتقدم بورنموث في الدقيقة 34 عن طريق دان غوسيلنغ، قبل أن يسجل أوباميانغ هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 63.

وظهر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للفريق، في أول مباراة يقودها منذ تعيينه يوم الجمعة الماضي خلفًا لمواطنه يوناي إيمري الذي تم إقالته في نوفمبر الماضي، حيث تولى السويدي فريدي لوينبرغ لاعب الفريق السابق المهمة بشكل مؤقت.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

بدأت المباراة بضغط من جانب أرسنال الذي سعى منذ البداية أن يسجل هدف مبكر في شباك بورنموث، من أجل إرباك حساباته بشكل مبكر. وبدا أرسنال الذي دخل المباراة تحت قيادة فنية جديدة تتمثل في لاعبه السابق الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي سبق وأن تولى منصب المدرب المساعد لجوسيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، أكثر رغبة في تسجيل هدف التقدم. وعلى عكس سير المباراة كاد بورنموث أن يسجل هدف التقدم عن طريق جناجه ريان فريزر الذي تلقى تمريرة من كالوم ويلسون داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة تصدى لها الألماني بيرند لينو حارس مرمى أرسنال. وفي الدقيقة العاشرة تبادل ريس نيلسون الكرة مع مسعود أوزيل قبل أن يمرر الأخير الكرة إلى المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت لكنه سددها فوق عارضة مرمى الحارس أرون رامسديل.

وسجل بورنموث هدفه التقدم في الدقيقة 34 عن طريق دان غوسيلنغ الذي تلقى تمريرة عرضية من زميله جاك ستاسيسي، ليضعها في شباك الحارس لينو. ولم تشهد الدقائق الباقية من الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم بورنموث 1- صفر.

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ومع بداية الشوط الثاني، كثف أرسنال من محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن بورنموث التزم بالدفاع القوي داخل منطقته، مانعًا هجوم أرسنال المكون من لاكازيت والغابوني أوباميانغ من تشكيل خطورة على حارسه رامسديل. وتصدى لينو لتسديدة قوية من كالوم ويلسون في الدقيقة 61 من خارج منطقة الجزاء، مانعًا هدف أخر من هز شباك فريقه. وفي الدقيقة 63 سجل أرسنال هدف التعادل عن طريق أوباميانغ، بعد كرة سددها ريس نيلسون اصطدمت بدفاع بورنموث، قبل أن تصل إلى أوباميانغ الذي وضعها في شباك رامسديل. وتواصلت المباراة ما بين رغبة أرسنال في تسجيل هدف ثان، وهجمات من وقت لأخر يشنها هجوم بورنموث على مرمى لينو، لكن الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1 - 1.

وفي لقاء آخر، فجر ساوثهامبتون مفاجأة كبيرة وفاز على مضيفه تشيلسي 2 - صفر. وتقدم ساوثهامبتون عن طريق ميشيل أوبافيمي في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله ناثان ريدموند الهدف الثاني في الدقيقة 73. ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع.

وفاز أستون فيلا على ضيفه نوريتش سيتي 1 - صفر. وسجل كونور هوريهان هدف المباراة الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 64. ورفع أستون فيلا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد نوريتش عند 12 نقطة في المركز العشرين (الأخير).

ونجح إيفرتون في تحقيق الفوز 1 - صفر على بيرنلي، في أول مباراة تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للفريق. وسجل دومينيك كليفرت لوين هدف المباراة الوحيد لإيفرتون في الدقيقة 80. ورفع إيفرتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفاز كريستال بالاس على ضيفه وست هام يونايتد 2 - 1. وتقدم وست هام عن طريق روبيرت سنودغراس في الدقيقة 57، قبل أن يسجل شيخو كوياتي هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 68، ثم يضيف زميله جوردان أيو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ويستهام عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

وتعادل شيفيلد يونايتد مع ضيفه واتفورد 1 - 1. وتقدم واتفورد عن طريق الإسباني جيرارد دولوفيو في الدقيقة 27، قبل أن يسجل أوليفير نورود هدف التعادل لشيفيلد من ركلة جزاء في الدقيقة 36. ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).