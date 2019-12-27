كتب: ضياء السقا
حقق ليفربول، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا كبيرا على مضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب "كينج باور" في الجولة الـ 19 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البوكسينج داي".
وتقدم ليفربول بهدف أحرزه البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 31 من ضربة رأس رائعة، إثر عرضية ترينت الكسندر أرنولد.
ثم سجل جيمس ميلنر هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وأضاف فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 74، واختتم المتألق أرنولد أهداف الريدز فى الدقيقة 78.
وعزز ليفربول تصدره لجدول الترتيب 52 نقطة، بفارق 13 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف، وجاء مانشستر سيتي ثالثا بـ38 نقطة، وتشيلسي رابعا بـ32 نقطة، وتوتنهام خامسا بـ29 نقطة.
قائمة الهدافين
وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ17 هدفا، يليه أوباميانج، بـ12 هدفا، وإبراهام وإنجز وراشفورد في المركز الثالث بـ11 هدفا لكل منهم، وهاري كين رابعا بـ10 أهداف، وصلاح وماني بوكي في المركز الخامس بـ 9 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي.. وقائمة الهدافين بعد تألق أوباميانج وصيام فاردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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