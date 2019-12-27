7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 27 / 12 / 2019 العديد من الأحداث الكروية، حيث نشر موقع الخليج 365 7 أخبار رياضية مهمة كان أبرزها تصريحات الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى المؤتمر الصحفى الذى يسبق مواجهة زيسكو الزامبى، فضلا عن تحديد الأهلى لموعد مباراته مع الهلال السعودى فى مهرجان اعتزال طارق التائب بالإضافة لإعلان الاتحاد العربى عن طاقم تحكيم سعودى لإدارة مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى بالبطولة العربية والمقرر لها غداً باستاد الإسكندرية.

تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة زيسكو يونايتد الزامبى المقرر لها غدا السبت فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، قائلا، "جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز لأهمية الثلاث نقاط بالنسبة لنا، نعلم أن المباراة صعبة لأن منافسنا يلعب على الفوز أيضا، لقد شاهدت بعض مباريات المنافس".

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة رينيه فايلر على تحديد موعد مشاركة الفريق الأحمر فى مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية ونادى الهلال السعودى السابق، عقب عودة الأهلى من رحلة زيمبابوى ومواجهة بلاتنيوم فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشر من شهر يناير المقبل.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى لطاقم تحكيم سعودى، يضم كلا من: السعودى تركى الخضير ويعاونه كل من ماجد الشمرانى من خالد الضريس وخلف الشمرى حكماً رابعاً، ويستضيف الاتحاد السكندرى الإسماعيلى غداً السبت باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، وسيتأهل الفائز من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

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تأكد خروج حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي للإعارة لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها إنبي والإسماعيلي، ووافق رينيه فايلر، على إعارة حسين السيد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي، وكان مارسيلو على مقربة من الانتقال للإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أن الخلاف المادي بين الطرفين حال دون اتمام الصفقة في وقتها ليستمر اللاعب داخل القلعة الحمراء.

تفاضل اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بين السعودية والإمارات لإقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، بعدما تلقى اتحاد الكرة عرضين من الاتحادين السعودي والإماراتي لاستضافة الكلاسيكو المصري، وقررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة اقامة مباراة السوبر المرتقبة في شهر فبراير المقبل ، وتفاضل بين مدينة جدة السعودية وولاية دبي الاماراتية لاستضافة هذا الحدث الكبير بعد الاستقرار بشكل نهائي علي إقامته خارج مصر .

يطير أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي خلال الأيام القادمة، وبالتحديد بعد انتهاء إجازة الكريسماس، لسويسرا لإنهاء صفقة النيجيري ايليكي مهاجم نادي لوزيرن، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي القادم، ليصبح ايليكي ثاني الصفقات الحمراء بعد كهربا الذي أنضم للفريق الأحمر رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف بداية من الشتاء المقبل، حيث يصر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التعاقد مع ايليكي، مفضلاً المهاجم النيجيري على كافة المهاجمين المعروضين عليه، رافضاً مقترح لجنة التخطيط بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم في الشتاء.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي ، وأنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغذاء فى الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.