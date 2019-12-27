شكرا لقرائتكم خبر عن فضل يطالب شئون اللاعبين بإنهاء الشكاوى المتأخرة للاعبين والأندية قبل يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من لجنة شئون اللاعبين إنهاء جميع الملفات القديمة الخاصة بشكاوى اللاعبين والأندية ووسطاء اللاعبين قبل بدء انتقالات يناير الشتوية والبت فيها ، حيث أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ملف لجنة شئون اللاعبين إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، من أجل إنهاء الشكاوى المتأخرة ورغبة اللجنة فى الانتهاء من أكبر قدر من الملفات الهامة خلال الأيام المقبلة.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل 2020، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية كلاً من محمد فضل و أحمد عبدالله و سحر عبد الحق وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

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محمد فضل يطلب إنهاء شكاوي اللاعبين و الأندية قبل إنتقالات يناير

تعكف لجنة شئون اللاعبين خلال الأيام الجارية على إنهاء جميع الشكاوي القديمة والتى تصل لأكثر من سنة ، وهو ما دفع محمد فضل للمطالبة بإنهاء جميع الشكاوي قبل الأول من يناير.

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إسناد ملف مباراة السوبر المصرى بالكامل والتى تجمع الأهلي بطل الدوري و الزمالك بطل كأس مصر إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتحديد موعد ومكان السوبر النهائى.

كما يحدد محمد فضل عضو اتحاد الكرة مع الشركة الراعية "بريزنتيشن" برئاسة منتصر النبراوى لإقامة الاحتفالية الخاصة بالمباراة والتنسيق الكامل، من أجل خروج اللقاء لبر الأمان وبصورة تليق بمصر.