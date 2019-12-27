شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدفع بحراسه ومدربه المُساعد فى آخر تقسيمة قبل مواجهة زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تقسيمة بنصف ملعب ليفى موانا واسا، فى مران الفريق المقام حالياً، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، في العاصمة الزامبية لوساكا، فى المباراة التى ستجمع الفريقان غداً السبت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشارك في التقسيمة حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل وشارك أيضا أمير عبدالعزيز المدرب، فى المران الأخير للزمالك قبل المواجهة التى ستجمع فى الثالثة من عصر الغد مع زيسكو.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0) في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا بعد التراجع على مستوى النتائج فى الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى.

ووصل الزمالك إلى زامبيا، أول أمس الأربعاء، إلى زامبيا، استعدادا لخوض المواجهة المنتظرة مع زيسكو والتى وعد مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، بمفاجأة للاعبين فى حالة الفوز بها كما عقد هانى زادة رئيس بعثة الزمالك بزامبيا جلسة ودية مع لاعبى الفريق اليوم عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبى، وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض حريص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم وأنه وعد بمفاجأة لهم فى حال تحقيق الفوز.