شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: النتائج سيئة لكن الأداء فى صعود نسبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى إن الاتحاد السكندرى فريق كبير ويمتلك جهازا فنيا على مستوى كبير بقيادة طلعت يوسف، وهو ما ظهر بشكل قوى فى نتائج الفريق مضيفاً كرة القدم رسم بيانى وأن الفترة الماضية حاول الحفاظ على الفريق خاصة يعد رحيل المدير الفنى.

و اكمل فى المؤتمر الصحفى لمباراة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال: النتائج غير جيدة لكن أعتقد أن الأداء يتطور بشكل نسبى والتجانس يتواجد مع الوقت الذي انه يقف ضد مصلحة الاسماعيلي حيث سافر الفريق اكثر من مرة في وقت قصير و هو ما عرض اللاعبين للارهاق ، و هناك سؤال اطرحه على المسؤلين " ما ذنب الاسماعيلي في اللعب بدون جمهوره و خارج ارضه ".

و انهى السلحدار تصريحاته قائلا : أتمنى من جماهير الاسماعيلي دعما قويا خلال الفترة القادمة و ان يلتف الجميع حول مصلحة الفريق فقط .

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يستضيف الاتحاد السكندرى مع دقات السادسة مساء السبت نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، وسيتأهل الفائز من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربى.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.