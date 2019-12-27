شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ببيراميدز يكشف لـ"سوبر كورة" جنسية المدرب الجديد وكواليس التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز عن جنسية مدرب فريق الكرة الأول الجديد، وكواليس الاتفاق معه بعد فشل المفاوضات مع البلجيكى مارك فيلموتس، الذى كان الأقرب لتولى المسئولية خلفًا للفرنسى سباستيان ديسابر الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

وجاء الخلاف بين بيراميدز وفيلموتس بسبب تشكيل الجهاز المعاون، وذلك علي الرغم من عقد الطرفين جلسة في دبي خلال الأيام الماضية شهدت الاتفاق علي كافة تفاصيل التعاقد، إلا أن إصرار المدرب علي رفض إضافه أي عنصر مصري افسد المفاوضات بين الطرفيين.

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وحقق فريق بيراميدز تحت قيادة عبد العزيزعبد الشافى "زيزو" الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.