شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الزمالك وزيسكو يخوضون تدريبات قبل مران الأبيض فى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طاقم التحكيم الخاص بمباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، تدريبات اليوم الجمعة، قبل خوض الفريق الأبيض مرانه على ملعب ليفى موانا واسا فى زامبيا، ضمن الاستعدادات للمباراة التى ستقام فى الثالثة من عصر غداً السبت بين الفريق الأبيض وبطل زامبيا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

وعين الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام من موريشيوس لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى ويضم طاقم التحكيم كلاً من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب أفريقيا وهو عبد الباسط إبراهيم.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا بعد التراجع على المستوى المحلى فى الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0) في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية التى يحتل صدارتها مازيمبى الكونغولى المتواجد فى المركز الأول برصيد 6 نقاط بينما يتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحد بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا.

ووصل الزمالك إلى زامبيا، أول أمس الأربعاء، إلى زامبيا، استعدادا لخوض المواجهة المنتظرة مع زيسكو والتى وعد مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، بمفاجأة للاعبين فى حالة الفوز بها كما عقد هانى زادة رئيس بعثة الزمالك بزامبيا جلسة ودية مع لاعبى الفريق اليوم عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبى، وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض حريص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم وأنه وعد بمفاجأة لهم فى حال تحقيق الفوز.