شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى بـ"البنفسجى" أمام بلاتينيوم.. والضيوف يرتدون الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى ونظيره بلاتينيوم الزيمبابوى ظهر اليوم بمقر الأهلى بالجزيرة؛ بحضور سمير عدلى المدير الإدارى وماهر عبد العزيز إدارى الفريق والعميد علاء صلاح مدير أمن النادى، حيث يلتقى الأهلى مع بلاتينيوم فى التاسعة مساء غد السبت باستاد السلام فى ثالث جولات دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.

وحضر الاجتماع مندوبو نادى بلاتينيوم، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الأفريقى ومنسق اللقاء ومراقب الحكام، ومندوب الإعلام وممثل اتحاد الكرة ومندوب الشركة الراعية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة؛ من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء فى عمليات الإحماء، وتقرر أن يرتدى النادى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجى، فيما يرتدى بلاتينيوم طاقما أخضر بالكامل ويرتدى حارس مرماه اللون الأسود.

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وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.