سوبر كورة.. عبد الله السعيد يتنازل عن 10ملايين جنيه لبيراميدز للانتقال للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والمنتخب الوطني لموقع "سوبر كورة" أن اللاعب سيتنازل عن 10 ملايين جنيه لناديه من قيمة مستحقاته المتأخرة للموافقة على انتقاله إلى نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.
يأتى تنازل عبد الله السعيد عن تلك القيمة مقابل حصول على نصف قيمة عقده بصورة فورية من الزمالك، ووافق على تقاضى 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وهو أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك، حيث يتقاضى طارق حامد لاعب وسط الأبيض قيمة مقاربة لتلك القيمة وفقا لعقده الجديد الذى تم إبرامه مؤخرا.
وشارك السعيد مع نادى بيراميدز هذا الموسم، فى 15 مباراة بواقع 9 مباريات فى الدورى الممتاز و6 مباريات فى الكونفدرالية، حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى، فيما أحرز هدفين فى بطولة الكونفدرالية.
يذكر أن عبدالله السعيد سبق أن وقع على عقود انضمام للزمالك الموسم الماضى قبل أن يتراجع ويعود للأهلى مرة أخرى، والذى أعاره لنادى كووبيون بالوسيور الفنلندى، ومنه إلى نادى أهلى جدة السعودى، حتى عاد للانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى.
وأكد المصدر أن عبد الله السعيد وصلت إليه عروض إماراتية فى الفترة الأخيرة على رأسها عرضا من نادى الوحدة، متابعا إن اللاعب يميل إلى توقيع عقد مدته موسمين ونصف مع نادى الزمالك حال جدية التفاوض معه بعدما كشف نفس المصدر إن مرتضى منصور رئيس الزمالك رحب بإتمام الصفقة وطلب اللاعب فى البداية إن يكون عقده فى الموسم الأول 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه رغبة فى الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده فى آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.
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