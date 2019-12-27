شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يطير بالصدارة.. هدافو الدورى بعد 10 جولات من الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة ترتيب جدول هدافى الدوري المصرى بعد مرور 10 جولات من المسابقة وهى القائمة التى يتصدرها عبد الله السعيد نجم بيراميدز برصيد 9 اهداف ويحل محمد شريف مهاجم انبى ثانياً برصيد 7 اهداف ثم وليد سليمان لاعب الاهلى برصيد 5 أهداف .

ورفع عبد الله السعيد نجم بيراميدز أهدافه فى بنك الدوري للرقم 99 ليصبح بإنتظار هدف واحد لإقتحام نادى المائة .

شهدت الجولة العاشرة للمسابقة 19 هدفا في 7 مباريات، بتخطي هدفين أهداف في كل مباراة، بواقع 13 هدفا لأصحاب الأرض مقابل 6 أهداف للضيوف.

Advertisements

احتسبت 6 ركلات جزاء في الجولة العاشرة ، سجل منها 5 أهداف، منها التونسي علي معلول للأهلي، عبدالرحمن الدح للمرة الثانية لطنطا، أحمد محمد الشيخ لإف مصر، وميدو جابر للمقاصة، عبدالله السعيد لبيراميدز ، وأهدر عمرو عبدالفتاح عموري للجونة

واصل الأهلي انطلاقته المثالية في بطولة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بـ 8 انتصارات متتالية، ليقترب من معادلة أفضل انطلاقة للأحمر في الدوري بتحقيق 11 انتصارا متتاليا ، فيما أهدر الزمالك 12 نقطة في أول 9 مباريات بالدوري لأول مرة منذ خمس سنوات، وتحديدا في موسم (2013-2014) الذي أهدر خلاله الفارس الأبيض نفس العدد من النقاط في أول 9 مواجهات.

كما أصبح الاسماعيلى أكثر فرق الدوري نزيفاً للنقاط بعدما خسر 17 نقطة فى 10 مباريات بخسارته فى الجولتين الاخيرتين أمام الاهلى ثم المقاولون العرب، وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بمسابقة الدوري بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف