"تعرض لتصريحات عنصرية من مدربه ولعب في إسرائيل" .. من هو مهاجم الأهلي المنتظر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اقترب النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن من الإنتقال إلى النادي الأهليي ليكون صفقة الأهلي الثانية عقب التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك الأسبق.

وقال موقع "زنترال بلس" السويسري إن الأهلي يسعى لاستغلال الخلاف الواقع بين إليكي ومدربه توماس هابيرلي للتعاقد مع اللاعب لدعم خطوطته الهجومية فمن هو مهاجم الأهلي المنتظر؟

1- اسمه شيبيوكي بليسنج إليكي ، يبلغ من العمر 24 عاماً حيث إنه من مواليد 5 مارس 1996 بمدينة لاجوس النيجيرية.

2- يبلغ طول إليكي 190 سم ويشغل مركز المهاجم الصريح ويلعب بقدم اليمنى.

3- بدأ إليكي مشواره مع كرة القدم في عام Flying Sports المحلية قبل أن يحاول الإنتقال إلى نادي ساسولو الإيطالي ولكنع فشل لينتقل إلي جوريكا السلوفيني موسم 2014 -2015.

4- استمر إليكي عام واحد مع جوريكا ولعب معه 20 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفين لينتقل في أول عقد إحترافي له لنادي أولمبيا ليوبليانا السلوفيني مقابل 750 ألف يورو .

5- تعرض إليكي لموقف صعب في أبريل 2016 عندما وصفه مدرب فريقه ماركو نيكوليتش بـ "الأحمق الأسود" على خلفية احتفال إليكي بهدف التعادل الذي سجله في الوقت بدل الضائع في زافريك وشرع في احتفال كبير ليقوم المدرب بالإعتذار ويؤكد أنه لم يكن أقصد الإساءة إلى اللاعب عرقيًا مشدداً أنه كان ينتقد اللاعب الذى احتفل والفريق يسعى للفوز.

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6- سجل إليكي مع ليوبليانا خلال 30 مباراة 15 هدف وصنع 6 أهداف لينتقل اللاعب موسم 2017-2018 إلى نادي أشدود الإسرائيلي مقابل 800 ألف يورو.

7- لعب إليكي مع أشدود 31 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 6 لينتقل بعض موسم واحد إلي نادي لوزيرن مقابل مليون فرنك سويسري .

8- لوزرين تعاقد مع إليكي بناء على طلب من رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق السويسري واستطاع أ المهاجم النيجيري أن يسجل 13 هدفًا في 32 مباراة مع الفريق تحت قيادة المدير الفني الحالي للأهلي.

9- شارك إليكي هلال الموسم الحالي بـ21 مباراة في مختلف المسابقات مع لوزيرن لكنه لم يلعب مباراة كاملة في الدوري منذ سبتمبر الماضي، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

10- يمتلك لوزيرن عقدًا مع إليكي حتى 2022 وأصبحت قيمته السوقية الآن 4 مليون يورو.

مهارات إليكي