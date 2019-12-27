الزمالك يعلن انتهاء أزمته في زامبيا.. ومرتضى يعد بمفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الزمالك تسلم الحقائب التي فقدتها بعثة الفريق في مطار أديس بابا، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة زيسكو في زامبيا غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في زامبيا: "وصلت الحقيبتان اللتان تم فقدهما في مطار أديس أبابا".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، الجمعة: "تسلم الدكتور محمد عيد، عضو الجهاز الطبي، والذي وصل ظهر اليوم إلى مدينة ندولا، ومعه حقائب أخرى تحمل أحذيه جديدة بالإضافة إلى التي تم شراؤها أمس".

وأكمل: "الشركة الإثيوبية قدمت اعتذارًا لنا عن هذا الخطأ الذي حدث".

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من جانبه، عقد زادة جلسة ودية مع اللاعبين بعد الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسؤولية، مؤكدا أن الجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو لاستعادة الانتصارات.

وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي يحرص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم، وأنه وعد بمفاجأة لهم في حال تحقيق الفوز.

الزمالك خسر أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (3-0) أمام مازيمبي في الكونجو، ثم فاز في القاهرة على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين، ويسعى لتخطي عقبة زيسكو غدا السبت.

يُذكر أن مازيمبي الكونجولي يتصدر ترتيب المجموعة بعد حصد 6 نقاط في أول جولتين، ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 3 نقاط، بينما حصد فريقا زيسكو وأول أغسطس نقطة وحيدة لكل منهما.