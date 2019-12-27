سفير مصر في زامبيا يؤازر لاعبي الزمالك في المران

حضر أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا مران فريق الكرة الأول بالنادي والمقام حاليا بملعب ليفي موانا واسا وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة زيسكو الزامبي. وتواجد في المران بصحبة سفير مصر، المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة بزامبيا. إدارة النادي ورئيس البعثة بزامبيا. ويواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه بمدينه ندولا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي. بمدينه ندولا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي. وأنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغذاء فى الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.

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