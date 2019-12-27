كارتيرون يقسم اللاعبين لـ 3 مجموعات بمران الزمالك

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال المران الرئيس الذي يقام الآن علي ملعب ليفي موانا.

و يخوض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة يتبعها بتدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب .

ويواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي

المقرر لها مساء الغد السبت.

وقال كارتيرون: "جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز لأهمية الثلاث نقاط بالنسبة لنا، نعلم أن المباراة صعبة لأن منافسنا يلعب على الفوز أيضا، لقد شاهدت بعض مباريات المنافس".

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وتابع : "تعودت على العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبيرة مثل مازيمبي والرجاء، ونعلم أنه يجب أن نواجه

الفرق القوية في البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى

نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محليا".

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد حرص علي توجيه رسالة هامة لجماهير الزمالك، حيث قال المدرب الفرنسي : "قادرون على الفصل بين المشوار الإفريقي والمحلي، نعلم أهمية اللقب الإفريقي وبطولة الدوري؛ ولكن كل مباراة نخوضها من الأن سيكون تركيزنا بنسبة 100% بقدر جهودنا".

وأردف في تصريحاته خلال مؤتمر مباراة الزمالك وزيسكو : "المشوار في الدوري مازال طويلا، والمنافسة ستأتي على اللقب ستتواجد رغم ضغط المباريات ".

وأختتم كارتيرون تصريحاته قائلا بأنه يعلم بأن الطقس في زامبيا حار ولكن الزمالك قادر على اللعب تحت أي ظروف من أجل الفوز.