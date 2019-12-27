ليفربول يعلن استعادة مدافعه من شتوتجارت الألماني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن عودة مدافعه ناثانيال فيليبس لاعب شتوتجارت الألماني، بعد قطع إعارته.
وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول، إلى أنالنادي توصل لإتفاق مع النادي الألماني ، من أجل إعادة فيليبس إلى الريدز، ومن المقرر أنه سينضم في شهر يناير المقبل.
ويعاني ليفربول من مشاكل على مستوى خط دفاع الريدز، بعد إصابة جويل ماتيب، وفابينيو، وديان لوفرين، وعليه قرر ليفربول قطع إعارة فيليبس.
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