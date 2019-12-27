اخبار الرياضه

جلسة بين كارتيرون والشيشيني علي هامش مران الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة اليوم، مع سامي الشيشيني المدرب العام

أثناء عملية الاحماء في مران الفريق، وذلك للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو الزامبي التى سيتم تنفيذها فى المران.

يواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة بين كارتيرون والشيشيني علي هامش مران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا