جلسة بين كارتيرون والشيشيني علي هامش مران الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة اليوم، مع سامي الشيشيني المدرب العامأثناء عملية الاحماء في مران الفريق، وذلك للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو الزامبي التى سيتم تنفيذها فى المران.
يواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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