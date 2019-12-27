كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع لاعبي الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة سريعه مع اللاعبين داخل ملعب مباراة زيسكو الزامبي وذلك قبل بدء مران الفريق اليوم، بملعب ليفي موانا واسا بزامبيا، وبعدها بدأ اللاعبون عملية الاحماء بالجري حول الملعب. بالجري حول الملعب. ويواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي. في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي. وأنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغذاء فى الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.

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