طاقم تحكيم لقاء الزمالك وزيسكو يؤدي مرانه علي ملعب ليفي موانا

أدي طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين الزمالك ومضيفه زيسكو الزامبي مرانه قبل قليل علي ملعب ليفي موانا واسا قبل انطلاق المران الرئيسي للزمالك استعداداً للمباراة التي تقام في الثالثة عصر غد السبت.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من

دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .ويدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم .

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها

مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري الأبطال .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي.

وأنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغذاء فى الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.