يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رسالة هامة لجماهير الزمالك، حيث قال : "قادرون على الفصل بين المشوار الإفريقي والمحلي، نعلم أهمية اللقب الإفريقي وبطولة الدوري؛ ولكن كل مباراة نخوضها من الأن سيكون تركيزنا بنسبة 100% بقدر جهودنا".

وأردف في تصريحاته خلال مؤتمر مباراة الزمالك وزيسكو : "المشوار في الدوري مازال طويلا، والمنافسة ستأتي على اللقب ستتواجد رغم ضغط المباريات ".

وأختتم كارتيرون تصريحاته قائلا بأنه

يعلم بأن الطقس في زامبيا حار ولكن الزمالك قادر على اللعب تحت أي ظروف من أجل الفوز.

وواصل كارتيرون: "جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز لأهمية الثلاث نقاط بالنسبة لنا، نعلم أن المباراة صعبة لأن منافسنا يلعب على الفوز أيضا، لقد شاهدت بعض مباريات المنافس".

وتابع : "تعودت على العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبيرة مثل مازيمبي والرجاء، ونعلم أنه يجب أن نواجه الفرق القوية في البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى

نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محليا".

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ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي.

وأنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغذاء فى الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا..

تنطلق المباراة الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة بتوقيت دولة الإمارات.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة..

تنقل المباراة بشكل حصري على قنوات بي أن سبورتس، "BeInSports":

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا