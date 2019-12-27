يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، مساء غد السبت، على استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم .

ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين لمعسكر مباراة بلاتينيوم عقب انتهاء المران الأخير اليوم.

ويمتلك الأهلي ثلاث نقاط في دور المجموعات بعد خوض أول جولتين أمام النجم الساحلي التونسي

والهلال السوداني.يذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، كما شهدت الجلسة مناقشة خطة مواجهة الغد ومراجعة الوحدات

التدريبية التي يخضع لها اللاعبون في المران الأخير اليوم استعدادا لمواجهة بطل زيمبابوي غدا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي و يسعى الفريق لحصد نقاط المباريات القادمة بمنافسات المجموعة لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة القارية.

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موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا..

تنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة..

تنقل قنوات بي أن سبورتس مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي بشكل حصري عبر قنواتها "BeInSports".