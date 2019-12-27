تييري هنري: ليفربول قادر على تكرار إنجاز أرسنال في 2005

أشاد تيري هنري، نجم أرسنال وبرشلونة السابق، بالمستوى الذي يقدمه ليفربول مع مدربه الألماني يورجن كلوب، مؤكدًا أن الريدز يستطيعون حسم لقب البريميرليج دون هزيمة.

اكتسح ليفربول نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، مساء أمس الخميس، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

قال هنري في تصريحاته لموقع "أمازون برايم": "أعتقد أن ليفربول سوف يحقق لقب البريميرليج، كما سأزيد القول، وأقول إن ليفربول سوف يفوزون بلقب الدوري الإنجليزي دون هزيمة، ليس لأننا قمنا بذلك مع أرسنال، لكن أرى أن ذلك سوف يحدث".

وتابع: "أعتقد أن الفريق يمكن

أن يبقى بلا هزيمة، وسيتوجون بلقب البريميرليج، ليفربول فوق جميع الفرق هذا العام، ويسيرون بشكل جيد".

وعزز ليفربول صدارته بالدوري الإنجليزي،ورفع رصيده إلى 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي الوصيف، والذي يملك 39 نقطة.

ويغيب لقب الدوري الإنجليزي عن "أنفيلد"، معقل ليفربول منذ 30 عامًا، حيث كانت أخر مرة توج بها الريدز بلقب الدوري كانت في موسم 1989/1990.