نتيجة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون فى البوكسينج داي

تختتم مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي“بالبوكسينج داي” عندما يحل مانشستر سيتي ضيفاً على ولفرهامبتون، ضمن مباريات اليوم الجمعة 27-12-2019 على ملعب “مولينيو”، بعدما حسم ليفربول مباراة قمة البريميرليج أمس بالفوز على ليستر سيتي برباعية دون رد وسع بها الفارق إلى 13 نقطة مع الثعالب قبل خوض مان سيتى مباراة اليوم في ختام جولة البوكسينج داي.

تنطلق مباراة السيتي وولفرهامبتون مساء اليوم فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة، 19:45 بتوقيت جرينتش.

مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الثاني، و14 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

بينما يحتل ولفرهامبتون المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد سابع الترتيب.

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وسيحاول جوارديولا وكتيبته، الثأر من هزيمة فريقه في مباراة الذهاب في الجولة الثامنة، حين فاز ولفرهامبتون بهدفين دون رد بملعب الإتحاد، سجلهما النجم آداما تراوري.

بينما يطمح نونو سبريتو سانتو، مدرب ولفرهامبتون للإستغلال عاملى الملعب والجمهور وتحقيق الانتصار علي حامل اللقب، ومواصلة البقاء ضمن فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي.

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