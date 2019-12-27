أرنولد: ليفربول قدم أفضل مستوياته هذا الموسم أمام ليستر سيتي

أبدى ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الإنجليزي سعادة بالغة بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على مضيفه ليستر سيتي 4 / صفر مساء الخميس في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

وحقق ليفربول الفوز أمام أقرب ملاحقيه في جدول الدوري، ليتربع في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام ليستر سيتي، ويبهج جماهيره من خلال المرحلة التي أقيمت بالتزامن مع أحتفالات فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينج داي).

وبعد أيام قليلة من تتويج ليفربول للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس العالم للأندية، عبر نسخة 2019 التي أقيمت في قطر، حقق الفريق أنتصاراً مهماً ليقترب خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990 .

وقال أرنولد، الذي صنع هدفين لزميله روبرتو فيرمينو وسجل الهدف الرابع لليفربول في مباراة أمس، إن ليفربول وصل إلى أعلى مستوياته هذا الموسم خلال المباراة أمام ليستر سيتي.

وأضاف أرنولد في تصريحات نشرها موقع نادي ليفربول “قدمنا عرضا جيدا حقا، وذلك رغم مسافات السفر الطويلة التي قطعناها وكذلك ازدحام جدول المباريات الذي نشهده. يجب وضع كل ذلك في الحسبان، وربما قدمنا أفضل أداء لنا هذا الموسم.”

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وتابع “سيطرنا على المباراة في أغلب فتراتها، ولم نسمح للمنافس بأن يصنع العديد من الفرص الحقيقية. نحن سعداء بالحفاظ على نظافة شباكنا وتسجيل أربعة أهداف على هذا الملعب، فهو أمر يمنحنا شعوراً بالفخر.”

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