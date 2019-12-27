نتيجة مباراة الترجي الرياضي وفيتا كلوب فى دوري أبطال أفريقيا

يستقبل الترجي الرياضي التونسي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، فى احدي مباريات اليوم الجمعة 27-12-2019 على الملعب الأولمبي برادس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق مباراة الترجي وفيتا كلوب مساء اليوم فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل الترجي التونسي المباراة باحثًا عن الفوز وتحقيق نقاط المباراة كاملة، مستغل عاملي الأرض والجمهور لمواصلة التحليق في صدارة المجموعة، حيث خاض الفريق مباراتين الاولي أمام الرجاء وفاز بهدفين نظيفين، و الثانية أمام شبيبة القبائل وفاز بهدف نظيف.

ويتواجد الترجي في الصدارة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين، بينما يتقاسم المركز الثاني شبيبة القبائل والرجاء برصيد 3 نقاط لكل منهما، فكلاهما فاز في مباراة وخسر أخرى، بينما يتذيل فيتا كلوب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وعاد الترجي لخوض غمار مباريات دوري أبطال أفريقيا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية فى قطر، والتي حقق فيها أبناء الدم والذهب المركز الخامس، بعد الفوز العريض على السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين.

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بينما على الجانب الآخر يدخل فيتا كلوب المباراة، من أجل تحقيق نقاط المباراة كاملة، وإبقاء حظوظه في التأهل عن هذه المجموعة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث لم يحصد الفريق أي نقاط حتى الآن.

وتلقى فيتا كلوب في دور المجموعات هزيمتين كانتا أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، وأمام الرجاء الرياض المغربي بالنتيجة ذاتها.

وتواجه الترجي وفيتا كلوب فى دوري أبطال افريقيا عام 2017 فى دور المجموعات، فى مباراة الذهاب فاز الترجي بنتيجة 3-1، وفى مباراة الإياب تعادلا ايجابياً بنتيجة 2-2 على ملعب فيتا كلوب.

وتذاع مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.