يستضيف فريق الرجاء الرياضي المغربي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، فى احدي أهم مباريات اليوم الجمعة 27-12-2019 على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
تنطلق مباراة الرجاء والشبيبة مساء اليوم فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.
يدخل الرجاء الرياضي المغربي المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، من أجل تعزيز آماله في الوصول للدور المقبل من البطولة، نظرًا لأن المنافسة مشتدة للغاية في هذه المجموعة من أجل التأهل.
ويتواجد في هذه المجموعة فرق الترجي الرياضي التونسي بالإضافة إلى فيتا كلوب الكونغولي، بجانب الرجاء والشبيبة.
ويتواجد الترجي على رأس هذه المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي شبيبة القبائل والرجاء في المركز الثاني والثالث، برصيد 3 نقاط لكل منهما، فينما يقبع فيتا كلوب في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.
واستهل الرجاء مشواره في البطولة بخسارة من الترجي التونسي على أرضه ووسط جماهيره بهدفين دون رد، واستطاع الفريق المغربي تعديل أوضاعه، بعدما حقق الفوز خارج أرضه على فيتا كلوب بهدف نظيف.
بينما على الجانب الآخر يدخل شبيبة القبائل الجزائري المباراة، من أجل تحقيق الفوز لفض الشراكة مع الرجاء، واستهل الشبيبة مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بفوز على أرضه ووسط جمهوره أمام فيتا كلوب بهدف نظيف، بينما خسر في الجولة الثانية خارج أرضه أمام الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد.
تقابل الفريقين من قبل فى دوري ابطال افريقيا عام 2006 فى دور الـ16، واستطاع الشبيبة ان يحقق الفوز ويتأهل بنتيجة 3-2 بمجموع المبارتين.
وتذاع مباراة الرجاء والشبيبة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل فى دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.