نتيجة مباراة الظفرة والشارقة فى الدوري الإماراتي

يستضيف نادي الظفرة نظيره نادي الشارقة، فى احدي مباريات اليوم الجمعة 27-12-2019 على ملعب حمدان بن زايد بنادي الظفرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 فى دوري الخليج العربي الاماراتي.

تنطلق مباراة الشارقة والظفرة اليوم فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

ويخوض فريق الشارقة مباراة اليوم وهو في المركز الاول بترتيب الدوري الاماراتي برصيد 24 نقطة جمعهم من 10 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن شباب أهلي دبي ثان الترتيب.

وتعادل الشارقة على ملعبه بالجولة الماضية ايجابياً بنتيجة 1-1 امام نادي عجمان.

بينما يدخل فريق الظفرة المباراة وهو في الترتيب السابع برصيد 14 نقطة، ويسعى فريق الظفرة لاستغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق مفاجاءة وخطف النقاط الثلاث من صاحب الترتيب الأول في الدوري.

واستطاع الظفرة ان يحقق فوزاً مهماً فى مستهل مشواره خارج ملعبه بالجولة الاخيرة من الدوري امام نادي العين بنتيجة 2-1.

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وكان آخر لقاء جمع بين الشارقة والظفرة فى كأس رئيس الدولة الإماراتي فى دور نصف النهائي على ملعب بني ياس، وشهد فوز نادي الظفرة بنتيجة 2-1.