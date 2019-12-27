نتيجة مباراة الوحدة والفيصلي فى الدوري السعودي

يحل نادي الفيصلي ضيفاً ثقيلاً على فريق الوحدة، فى احدي مباريات اليوم الجمعة 27-12-2019 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

تنطلق مباراة الوحدة والفيصلي اليوم فى تمام الساعة 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت مكة، 16:50 بتوقيت جرينتش.

يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن التعاون رابع الترتيب، جمعهم من 12 مباراة، وخسر الوحدة فى الجولة الماضية امام العدالة بهدفين مقابل هدف.

بينما يدخل العالمي المباراة فى المركز السابع برصيد 20 نقطة، جمعهم من 11 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن مضيفة الوحدة، وفاز الفيصلي فى الجولة الاخيرة امام الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

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وكان آخر لقاء جمع بين الفيصلي والوحدة فى الموسم الماضي (الجولة27) من الدوري السعودي على ملعب الوحدة، شهد فوز الفيصلي 2-1.

وشهد أول أيام الجولة مساء امس الخميس، سقوط الهلال في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام الحزم في اللقاء الذي جمع بينهما في الرس، كما تخطى الرائد عقبة العدالة بهدف دون رد.