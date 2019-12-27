رياضة | رقم قياسي جديد يقرب زيدان من منافسة مورينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم قياسي جديد يقرب زيدان من منافسة مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يبحث عن العودة إلى ذاكرة الانتصارات بعد أن تعادل في 3 مباريات متتالية في بطولو الدوري الإسباني أمام كلٍ من فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو على الترتيب.

وأوضحت صحيفة ABC الإسبانية أن عام 2019 لم يكن جيداً على ريال مدريد وجماهيره ويعد الأسوأ منذ فترة طويلة، حيث لم يتوج خلاله الملكي بأي لقب مما دفع فلورنتينو بيريز رئيس النادي للاستعانة بخدمات زيدان في مارس الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان فاز في 121 مباراة كمدرب لريال مدريد ويسعى الآن لتحطيم رقم جوزيه مورينيو والذي فاز في 128 مباراة مع الملكي في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2013.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن زيدان سيحاول تخطي رقم فيسينتي ديل بوسكي الذي فاز في 133 مباراة ثم سيحين الدور على ميجيل مونيوز الذي قاد الميرينجي إلى الفوز في 357 مباراة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو الأحد الماضي قادت زين الدين زيدان إلى المباراة رقم 184 في كل المسابقات ليتجاوز رقم لويس مولوني الذي لديه 183 مباراة مع الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان يحتل المركز الرابع في قائمة أكثر المدربين خوضاً للمباريات مع ريال مدريد ولا يتفوق عليه سوى 3 مدربين، هم : الألماني ليو بينهاكر برصيد 197 مباراة وفيسينتي ديل بوسكي برصيد 246 مباراة والإسباني ميجيل مونيوز برصيد 605 مباراة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من أصل 184 مباراة، فاز زيدان في 122 مباراة أي حقق الفوز بنسبة 66.3% مما سمح له بتحقيق 9 ألقاب: ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولتين كأس عالم للأندية وبطولتين كأس سوبر أوروبية وبطولة واحدة دوري إسباني وبطولة واحدة كأس سوبر إسباني.