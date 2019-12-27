رياضة | ريال مدريد يسعى لاستعادة نجمه من بروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسعى لاستعادة نجمه من بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن إدارة ريال مدريد الإسباني شكلت لجنة خاصة بالبحث ومراقبة لاعبي الفريق الملكي والذين سبق لهم ارتداء قميص الميرينجي من قبل على أمل استعادتهم مرة أخرى إذا كان مستواهم الحالي مع فرقهم يؤهلهم للعودة إلى صفوفه وعلى رأس هؤلاء النجوم المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد أصبح في ورطة بعد أن بات حكيمي مطمع مجموعة من الأندية الأوربية التي ترغب في ضمه مع تألقه اللافت مع بروسيا دورتموند في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضا في الدوري الألماني بالإضافة إلى تسجيله 6 أهداف هذا الموسم.

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وعلى نفس الجانب، كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين على مستوى العالم أن القيمة المالية لأشرف حكيمي إرتفعت بشكل كبير، حيث يبلغ سعره الحالي 45 مليون يورو بعدما أن 5 مليون يورو قبل موسمين فقط أي بنسبة عالية جدًا تخطت 800 في المائة.

وكان أشرف حكيمي قد انضم إلى ريال مدريد الإسباني وخاض أول مباراة رسمية معه في عام 2016 في مباراة ودية جمعت الفريق الملكي مع باريس سان جيرمان.

كما حقّقَ مع ناديه ريال مدريد العديدَ من الألقاب لينضم بعدها إلى المنتخب الوطني وشارك بقميصه في كأس العالم التي احتضنتها روسيا عام 2018.