رياضة | مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، مفاجأة جديدة في أزمة محمود كهربا لاعب المارد الأحمر الجديد.

وأكد عبد الغني في تصريحات لبرنامج"الملعب مع شلتوت":" أنه نصح كهربا بعدم التوقيع للأهلي، وأبلغه بأنه سيتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 8 أشهر".

وتابع عبد الغني:" أنا كاأهلاوي أتمنى انضمام كهربا للأهلي، ولكن موقفه وفقا للوائح كان يجبرني على توضيح الأمور له".

وكان الأهلي قد أعلن منذ أيام عن ضم كهربا رسميا للفريق، ليكون أولى صفقات المارد الأحمر الشتوية.

يذكر أن كهربا فسخ عقده مع الزمالك في يونيو الماضي، وانتقل إلى أفيس البرتغالي ليقرر الزمالك تقديم شكوى ضده للفيفا.