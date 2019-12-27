رياضة | كارتيرون يرفض المغامرة في هجوم الزمالك أمام زيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض المغامرة في هجوم الزمالك أمام زيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المغامرة في خط هجوم الفريق خلال لقاء زيسكو يونايتد الزامبي غدًا بدوري أبطال افريقيا.



وفضل كارتيرون الاعتماد على مصطفى محمد في خط الهجوم وعدم جلوسه على دكة البدلاء بعدما استبدله في مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة بالشوط الثاني بسبب إرهاق اللاعب.



وجاءت صعوبة المباراة وكونها مصيرية للفريق في البدء بكل الأوراق الرابحة لضمان تحقيق نتيجة إيجابية وعلى رأسهم مصطفى محمد.



تأكد حضور ما يقرب من 40 ألف مشجع لفريق زيسكو يونايتد الزامبي خلال مباراة الزمالك المقرر لها غدًا السبت بدوري أبطال افريقيا.

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ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو عصر الغد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وتحظى المباراة بإهتمام إعلامي وجماهيري كبير في زامبيا وسط رغبة وطموح فريق زيسكو في الوصول للدور التالي من مشوار البطولة.



وخاض الزمالك مباراتين في دور المجموعات، خسر الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، وفاز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد.



ويمر الزمالك بفترة صعبة في بطولة الدوري حاليًا بسبب عدم تحقيق فوز في آخر 3 جولات وتقلص فرص المنافسة مع الأهلي على صدارة الترتيب.

