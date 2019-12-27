رياضة | باريس سان جيرمان يقطع الطريق على ريال مدريد بعرض خرافي لمبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقطع الطريق على ريال مدريد بعرض خرافي لمبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي باريس سان جيرمان البقاء على خدمات نجمه الفرنسي كيليان مبابي بأي شكل، وقطع الطريق على نادي ريال مدريد الذي يحاول ضمه منذ فترة كبيرة.

وذكرت تقارير صحفية، أن إدارة النادي العاصمي ستعرض عرضاً خرافياً لمبابي، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده والبقاء داخل جدران ملعب حديقة الأمراء.

ووفقاً للصحفي الشهير "نيكولو شيريا" عبر صحيفة آس الإسبانية، فإن إداراة باريس سان جيرمان، ستعرض توقيع عقداً جديداً مع مبابي لمدة خمس سنوات، مقابل مبلغ 32 مليون يورو في الموسم الواحد.

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وتسعى إدارة ريال مدريد الإسباني والمدرب زين الدين زيدان الحصول على خدمات مبابي منذ وقت طويل، وذكرت التقارير أن ريال مدريد سيبذل ما في وسعه لضم النجم الفرنسي في الصيف المقبل.

في المقابل لا تريد إدارة النادي العاصمي التفريط في مبابي، في ظل إقتراب خروج النجم الآخر نيمار نحو ناديه السابق برشلونة، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلق مبابي مفاوضات تمديد تعاقده مع ناديه، الأمر الذي فتح باب التكهنات نحو الرحيل عن حديقة الأمراء، في ظل أهتمام ريال مدريد الكبير بضمه، وبدرجه أقل كلاً من برشلونة وليفربول ويوفنتوس.

وينتهي عقد مبابي مع متصدر الدوري الفرنسي في صيف عام 2022، وأشيع في وقت سابق أنه يضغط للرحيل بنهاية الموسم، إلا أن العقد الجديد ربما يجعله يفكر بشكل آخر.