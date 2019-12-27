رياضة | تصريحات مفاجأة من راكيتيتش بشأن رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مفاجأة من راكيتيتش بشأن رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة تصريحات مفاجأة بشأن رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

رحيل راكيتيتش عن برشلونة

وقد أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن راكيتيتش أصبح عازم على الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في الشتاء القادم.

تعليق راكيتيتش على رحيله عن برشلونة

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وقال إيفان راكيتيتش في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "الرحيل عن البارسا؟ ليس لدي ما أقوله حول القيل والقال، السؤال الأهم هو ما إذا كان يمكنني اللعب في البارسا، إذا كنت أستطيع اللعب، فأنا متأكد من أن البارسا هو أفضل مكان بالنسبة لي، سنرى ما سيحدث، لكني أستعد للمساهمة بأكبر قدر ممكن هذا الموسم".

وتابع: "أنا سعيد للغاية وفخور بأن أكنن هنا ، لقد حدثت أشياء كثيرة لا يمكن تغييرها ، لكن هدفي هو اللعب والقيام بذلك في برشلونة ، لقد جئت للتدريب سعيدًا ، لقد عادت الابتسامة وأريد أن ألعب ، وأنا مصمم على فعل كل شيء ممكن للحصول على ثقة النادي والمدربين وزملائي والمشجعين".

وأنهى راكيتيتش حديثه قائلا: "مُستعد للمساهمة بأكبر قدر ممكن هذا العام مع برشلونة ، انا هنا من 5 سنوات ونصف واعيش اهم ايامي في برشلونة ، وانا مقتنع بان الافضل لم يأتي بعد".

مشاركات راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 18 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي هدف.