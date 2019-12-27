رياضة | مواعيد مباريات جولة مرتقبة في المجموعة السابعة من دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات جولة مرتقبة في المجموعة السابعة من دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام عصر السبت أربعة مواجهات في إطار الجولة الثانية عشر من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة ويقام لقاء الاحد ويختتم الاسبوع بلقاءان يوم الاثنين.

مباريات السبت

يخوض فريق رأس البر صاحب المركز العاشر برصيد 10نقاط، مواجهة هامة مع فريق بورتو المتصدر برصيد 29 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يلعب فريق بلدية الاسماعيلية صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة مع نظيرة فريق بورفؤاد الوصيف برصيد 24 نقطة.

وفي اللقاء الثالث يواجه فريق كهرباء الاسماعيلية صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة، نظيره فريق مركز شباب ابو شحاته صاحب المركز الثالث عشر قبل الاخير برصيد 7 نقاط .

وفي اللقاء الرابع والاخير يوم السبت، يخوض فريق غزل السويس صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط مواجهة هامه أمام فريق دمياط صاحب المركز التاسع برصيد 12 نقطة .

مباراة الأحد

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ويقام الاحد لقاء وحيد، يجمع بين فريق مركز شباب ابو صوير برصيد 8 نقاط في المركز الثاني عشر مع فريق غزل دمياط صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة.

مواجهات يوم الاثنين

اللقاء الاول يوم الاثنين، يلتقي خلاله، فريق النوبة صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة مع فريق سماد السويس صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وفي اللقاء الثاني ، يلعب نادي منشية الشهداء صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة، مع فريق مركز شباب ميت الخولي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 29 نقطة.

2- بورفؤاد 24 نقطة

3- النوبة 22 نقطة.

4- الكهرباء 19 نقطة

5- السماد 19 نقطة

6- غزل دمياط 19 نقطة

7- الشهداء 15 نقطة

8- بلدية الإسماعيلية 13 نقطة

9- دمياط 12 نقطة

10- رأس البر 10 نقاط

11- ميت الخولي 9 نقاط

12- أبو صوير 8 نقاط

13- أبو شحاته 7 نقاط

14- غزل السويس 3 نقاط.