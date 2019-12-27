رياضة | الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في مفاوضات جادة للتعاقد مع عمر السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مسؤولو زعيم الثغر لتوفير صفقات قوية، في الخط الأمامي في ظل اقتراب فشل الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الأهلي، بسبب رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في استمراره حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري، طالب بتدعيم خط هجومه، في ظل منافسته في بطولتي الدوري العام والبطولة العربية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الاسماعيلي، في السابعة والنصف مساء غدٍ السبت ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس ملك المغرب أبطال العرب.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

