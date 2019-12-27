رياضة | عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، على السخرية من الاتهامات التي وجهها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأحمر، باستخدام السحر لغلق المرمى أمام لاعبي الفريق الأبيض مؤخرًا.

وقال القيعي، في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي عن اتهامات السح قائلا: "ليس من المنطقي، لكن التفكير في أمور بعيدة عن الواقع واللجوء إلى الشيوخ بسبب الأعمال قد يحدث مع العديد من الشخصيات رغم ثقافتها".

وتابع: "إذا كان وجود قفل على المرمى حقيقيًا، فهل يتغير الأمر في المرمى الآخر بالشوط الثاني؟".

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وأكمل: "إذا كان الأهلي يفوز بالسحر فلماذا يخسر؟ فقدنا لقب كأس السوبر أمام الزمالك بعدما أهدر حسام غالي الركلة الأخيرة في ضربات الترجيح".

وأتم مستشار التعاقدات بالأهلي قائلا: "هذا الحديث قد يدفع للتقصير، ولو لجأ الجميع إلى السحر سيكون هناك دوري للسحرة ونجلس في بيوتنا دون التعاقد مع مدربين أو لاعبين بعد الاستعانة بالشيوخ في التسويق الرياضي".