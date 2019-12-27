رياضة | إيهاب جلال يحدد الصفقات المطلوبة في المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يحدد الصفقات المطلوبة في المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، احتياجاته من التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعقد جلال جلسة مع مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، لمناقشة متطلباته والي طالب خلالها بتدعيم خط دفاعه ومركز صانع الألعاب بالموسم الجاري.

ويأتي رغبة جلال في التعاقد مع مدافع، حيث لا يتواجد إلا إسلام أبوسليمة وأحمد شوشة، وهو الأمر المؤرق بالنسبة للمدير الفني، خاصةً أنه قام بتوظيف سعيدو سينبوري لاعب الوسط في هذا المركز لسد العجز.

كما يأتي طلب جلال في الحصول على توقيع صانع ألعاب، من أجل تعويض غياب عماد فتحي لاعب الفريق، والذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة نواذيبو الموريتاني، بكأس الكونفدرالية.

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ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة بيراميدز سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الإفريقي.

ويلعب الفريق البورسعيدي، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من إيدوجز رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني وبيراميدز سبورت المصري".

ويحتل المصري المركز الأول في مجموعته متساويًا مع بيراميدز سبورت، بنفس الرصيد 6 نقاط لكل منهما، إلا أن بيراميدز يتفوق في الترتيب بفارق الأهداف.