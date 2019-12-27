اونلاين | كورة لايف - bein SPORT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السيتي beIN

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يلعب مان سيتي اليوم الجمعة الـ27 من ديسمبر 2019، مع فريق ولفرهامبتون، ضمن مبارايات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

طموح مان سيتي

ويأمل فريق مان سيتي بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعدما استعاد ذاكرة الآداء الجيد، بفوزه الساحق على أرسنال، في الجولة الـ18.

خسارة مان سيتي

وخسر مان سيتي في مباراة الذهاب أمام ولفرهامبتون، في الجولة الـ8، بهدفين لأداما تراوري، على ملعب الاتحاد.

موعد مباراة مان سيتي وولفرهامبتون

وتنطلق مباراة مان سيتي مساء اليوم الجمعة، في الـ9:45 بتوقيت القاهرة، الـ10:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ11:45 بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مان سيتي

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وأعلنت قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة الحقوق الحصرية للبث، عبر قناة bein Sports HD 2.

ترتيب مان سيتي في الدوري

ويقع مان سيتي في المرتبة الثالثة من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 38 نقطة بفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول، وفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الوصيف برصيد 39 نقطة، بعدما خسر من الليفر في مباراة ليلة أمس.

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا بتكشيل مثالي لفريقه مان سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - فيرناندينيو - نيكولاس أوتاميندي - بنيامين ميندي.

وفي الوسط: كيفين دي بروين - رودريجو - بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز - جابريل خيسوس - رحيم ستيرلنج.