اونلاين | كورة 7sry: مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل بث مباشر بدون تقطيع LIVE كورة ستار ماتش الرجاء ستريم LIVE

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في واحدة من المواجهات الكبرى، يستضيف فريق الرجاء الرياضي المغربي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، غدًا الجمعة الموافق 27-12-2019، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الرجاء وشبيبة القبائل على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

يدخل الرجاء الرياضي المغربي المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، من أجل تعزيز آماله في الوصول للدور المقبل من البطولة، نظرًا لأن المنافسة مشتدة للغاية في هذه المجموعة من أجل التأهل، ويتواجد في هذه المجموعة فرق الترجي الرياضي التونسي بالإضافة إلى فيتا كلوب الكونغولي، بجانب الرجاء والشبيبة.

ويتواجد الترجي على رأس هذه المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي شبيبة القبائل والرجاء في المركز الثاني والثالث، برصيد 3 نقاط لكل منهما، فينما يقبع فيتا كلوب في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، واستهل الرجاء مشواره في البطولة بخسارة من الترجي التونسي على أرضه ووسط جماهيره بهدفين دون رد، واستطاع الفريق المغربي تعديل أوضاعه، بعدما حقق الفوز خارج أرضه على فيتا كلوب بهدف نظيف.

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بينما على الجانب الآخر يدخل شبيبة القبائل الجزائري المباراة، من أجل تحقيق الفوز لفض الشراكة مع الرجاء، واستهل الشبيبة مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بفوز على أرضه ووسط جمهوره أمام فيتا كلوب بهدف نظيف، بينما خسر في الجولة الثانية خارج أرضه أمام الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد.

موعد مباراة الرجاء الرياضي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري

تبدأ المباراة بين الرجاء وشبيبة القبائل في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، و22:00 بتوقيت مكة المكرمة، و19:00 بتوقيت جرينيتش، تقام المباراة على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.