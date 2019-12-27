اونلاين | كورة لايف - bein SPORT مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الترجي beIN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف - bein SPORT مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الترجي beIN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي على الملعب الأولمبي برادس.

يدخل الترجي التونسي المباراة بحثًا عن الفوز وتحقيق نقاط المباراة كاملة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور لمواصلة التحليق في صدارة المجموعة، حيث خاض الفريق مباراتين أمام الرجاء وفاز بهدفين نظيفين، وأمام شبيبة القبائل وفاز بهدف نظيف.

ويتواجد الترجي في الصدارة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين، بينما يتقاسم المركز الثاني شبيبة القبائل والرجاء برصيد 3 نقاط لكل منهما، فكلاهما فاز في مباراة وخسر أخرى، بينما يتذيل فيتا كلوب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

Advertisements

وعاد الترجي لخوض غمار مباريات دوري أبطال إفريقيا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق فيها أبناء الدم والذهب المركز الخامس، بعد الفوز العريض على السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين.

بينما على الجانب الآخر يدخل فيتا كلوب المباراة، من أجل تحقيق نقاط المباراة كاملة، وإبقاء حظوظه في التأهل عن هذه المجموعة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث لم يحصد الفريق أي نقاط حتى الآن.

وتلقى فيتا كلوب في دور المجموعات هزيمتين كانتا أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، وأمام الرجاء الرياض المغربي بالنتيجة ذاتها.

موعد مباراة الترجي وفيتا كلوب

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، و22:00 بتوقيت مكة المكرمة، و19:00 بتوقيت جرينيتش، تقام مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي على الملعب الأولمبي برادس، تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.