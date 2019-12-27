اونلاين | مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل بث مباشر حيث يخوض الفريقين Al ragaa vs JS Kabylie، مواجهة اليوم الجمعة، والموافق 26 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في بث مباشر لمباراة اليوم.

وننقل مباراة الرجاء وشبيبة القبائل، عبر موقع صباح مصر بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل

حيث يدخل نادي الرجاء المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يقطن نظيرة شبيبة القبائل بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الجمعة، والموافق 26 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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يمكن متابعة المباراة بين الرجاء وشبيبة القبائل،على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع صباح مصر، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

موعد مباراة الرجاء وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا

الساعة 09:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت فلسطين.