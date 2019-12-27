اونلاين | «كورة لايف» TODAY EL SHBABمشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الترجي PLUS بدون تقطيع NOW

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مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب وخسر فيتا كلوب في دور المجموعات أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، وأمام الرجاء الرياض المغربي بالنتيجة ذاتها.

خط الهجوم: ويليام أوليفيرا

موعد مباراة الفيصلي والوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان

تنطلق مباراة الوحدة والفيصلي في تمام الساعة 18:50 بتوقيت القاهرة والصومال وبيروت، الساعة 17:50 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 16:50 بتوقيت غرينيتش، الساعة 19:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية وجزر القمر والكويت والبحرين وسوريا والدوحة وفلسطين، الساعة 20:50 بتوقيت صنعاء وموريتانيا، الساعة 21:50 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

الوحدة في مهمة صعبة أمام الفيصلي

وعلى الجانب الأخر يقدم الوحدة واحدة من أفضل مواسمه حيث يقع الفريق الوحداوي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن النصر صاحب الصدارة، ويأمل الفريق الوحداوي في تحقيق الانتصار الثامن له في دوري الموسم الجاري لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

الساعة 07:30 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 07:30 مساء بتوقيت فلسطين.

تفاصيل مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة: Bein Sports HD3 .

معلقين المباراة: عصام الشوالي .

الملعب: الاولمبي برادس .

المناسبة: دوري أبطال افريقيا .

موعد مشاهدة مباراة الترجي ضد فيتا كلوب بث مباشر لجميع الدول العربية:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7 :00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .