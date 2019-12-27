اونلاين | «كورة لايف» TODAY EL SHBABمشاهدة مباراة الوحدة والفيصلي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الوحدة PLUS بدون تقطيع NOW

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اختبار مثير ينتظر عشاق كرة القدم السعودية، عندما يلتقي فريق الوحدة مع نظيره الفيصلي في اللقاء المقرر له اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفيصلي يتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية

يقدم فريق الفيصلي موسم متوازن على مستوى الأداء والنتيجة حيث استطاع الفريق أن يتواجد في أول 10 مراكز بجدول ترتيب الدوري السعودي ويتصارع ويتنافس للتواجد في المربع الذهبي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفيصلي استهل مشواره في الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء والشباب بدون أهداف في أول جولتين قبل أن يحقق انتصاره الأول في الجولة الثالثة أمام فريق الفتح بثلاثية مقابل هدفين، وبعدها حقق فريق الانتصار على الاتفاق بهدف دون رد، قبل أن يهزم العدالة بثلاثية وبعدها فا على الحزم بهدف دون رد، ثم تلقى الهزيمة لأول مرة على يد التعاون بهدفين لهدف، قبل أن يهزم ضمك بهدفين دون رد، وبعدها سقط أمام النصر بهدفين دون رد، قبل أن يواصل التراجع ويخسر من الأهلي بثلاثية مقابل هدف، وبعدها فاز على الاتحاد بهدفين لهدف.

التشكيل المتوقع للفيصلي أمام الوحدة

حراسة المرمى: مصطفي ملائكة .

خط الدفاع: خالد الغامدي ، عوض خريص ، ايجور روسي ، رفاييل سليفا أرودا .

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خط الوسط: خاليم هيلاند ، إبراهيم غالب ، حسين القحطاني ، خالد كعبي ، لويس جوستافو .

خط الهجوم: ويليام أوليفيرا

موعد مباراة الفيصلي والوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان

تنطلق مباراة الوحدة والفيصلي في تمام الساعة 18:50 بتوقيت القاهرة والصومال وبيروت، الساعة 17:50 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 16:50 بتوقيت غرينيتش، الساعة 19:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية وجزر القمر والكويت والبحرين وسوريا والدوحة وفلسطين، الساعة 20:50 بتوقيت صنعاء وموريتانيا، الساعة 21:50 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

الوحدة في مهمة صعبة أمام الفيصلي

وعلى الجانب الأخر يقدم الوحدة واحدة من أفضل مواسمه حيث يقع الفريق الوحداوي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن النصر صاحب الصدارة، ويأمل الفريق الوحداوي في تحقيق الانتصار الثامن له في دوري الموسم الجاري لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

الساعة 07:30 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 07:30 مساء بتوقيت فلسطين.