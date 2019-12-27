اونلاين | مشاهدة مباراة الوحدة والفيصلي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة الوحدة والفيصلي بث مباشر حيث يخوض الفريقين Al Wahda vs Al Faisaly، مواجهة اليوم الجمعة، والموافق 26 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد الملك عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في بث مباشر لمباراة اليوم.

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مشاهدة مباراة الوحدة والفيصلي

حيث يدخل نادي الوحدة المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة، فيما يقطن نظيرة الفيصلي بالمركز السابع برصيد 20 نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الجمعة، والموافق 26 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد الملك عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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يمكن متابعة المباراة بين الوحدة والفيصلي، على ستاد الملك عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع الخليج 365، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

موعد مباراة الوحدة والفيصلي الدوري السعودي للمحترفين

الساعة 06:30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 07:30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 07:30 مساء بتوقيت الأردن.