مانشستر سيتي من أجل الوصافة أمام وولفرهامبتون العنيد في البريميرليج

الجمعة 27 ديسمبر 2019

يلتقي فريق وولفرهامبتون مع نظيره مانشستر سيتي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الجمعة على استاد "مولينيو" ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي.



يسعى مانشستر سيتي للفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل الإرتقاء للمركز الثاني، خصوصًا بعد هزيمة ليستر سيتي من ليفربول مساء أمس برباعية نظيفة.

موعد مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي

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تبدأ مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي

تذاع مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي، عبر قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports 4K.

يحتل مانششستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 38، بينما يقع فريق وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 27 نقطة.