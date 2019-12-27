شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري متوقع لمباراة ولفرهامبتون ومانشستر سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل

الجمعة 27 ديسمبر 2019 يستضيف ملعب "مولينيو"، مباراة تجمع بين فريقي وولفرهامبتون أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى مانشستر سيتي للفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل الإرتقاء للمركز الثاني، خصوصًا بعد هزيمة ليستر سيتي من ليفربول مساء أمس برباعية نظيفة. التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون حراسة المرمى : إديرسون. خط الدفاع : جواو كانسيلو – كايل والكر – نيكولاس أوتاميندي – بينجامين ميندي خط الوسط : كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا Advertisements خط الهجوم : رياض محرز – غابرييل خيسوس –سيرجيو أجويرو. التشكيل المتوقع لوولفرهامبتون أمام مانشستر سيتي حراسة المرمى : روي باتريسيو. خط الدفاع : دوندونكر – سايس – كودي. خط الوسط : دوهارتي – موتينيو – نيفيس – اوتو. خط الهجوم : اداما تراوري – خيمينز – دييجو جوتا. يحتل مانششستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 38، بينما يقع فريق وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

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