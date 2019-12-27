شكرا لقرائتكم خبر عن الشياطين الحمر يقلبون تأخرهم أمام نيوكاسل في مباراة تألق الشباب (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلب مانشستر يونايتد تأخره المبكر في النتيجة ضد ضيفه، نيوكاسل يونايتد، وألحق به هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 في مباراة ضمن مباريات الجولة 19 من البريميرليج.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة وهو بدون فوز في اخر جولتين من الدوري، ضد منافس منتعش بتحقيقه 5 انتصارات من اخر 8 جولات ومتعادل معه في نفس رصيد النقاط (25 نقطة لكل فريق قبل بداية المباراة)، إلا أن اصحاب الأرض نجحوا في النهاية من تحقيق انتصار كبير، هو الأكبر منذ الجولة الإفتتاحية لهذا الموسم (4-0 ضد تشيلسي).

ولعب الفرنسي أنتوني مارسيال دور البطولة، من خلال تسجيله الهدفين الأول والرابع في المباراة، ليحافظ على سجله التهديفي المميز ضد نيوكاسل يونايتد، بالتسجيل ضدهم في جميع المباريات التي لعبها في الدوري على ملعب أولد ترافورد. (3 مباريات: 4 أهداف)

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وسجل ماركوس راشفورد هدف (الهدف الثالث) ليعزز من سجله التهديفي في البريميرليج هذا الموسم إلى 11 هدف، محققًا افضل سجل تهديفي له في موسم من المسابقة.

وسجل راشفورد 15 هدفًا من 25 مباراة لعبها في مختلف البطولات هذا الموسم، وهو إجمالي رصيد الأهداف الأفضل للمهاجم الإنجليزي في موسم واحد مع مانشستر يونايتد. (في الموسم الماضي سجل 13 هدف في 47 مباراة في مختلف البطولات).

وشهدت المباراة تسجيل الجناح المهاجم الشاب، مايسون جرينوود، هدف للفريق (الهدف الثاني)، ليسجل اللاعب للمباراة الثانية على التوالي في ملعب أولد ترافورد، ويصبح رابع مراهق يسجل في مباراتين متتاليتين مع مانشستر يونايتد على ملعبه في البريميرليج، بعد راين جيجز (1993)، واين روني (2005) وفيديريكو ماكيدا (2010).

وسجل جرينوود 8 اهداف في مختلف البطولات هذا الموسم، ليكون ثاني افضل رقم تهديفي حالي لمراهق مع نادي على مستوى اندية الدوري الأوروبية ال5 الكبرى هذا الموسم، بعد جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند (12 هدف).

وشهدت المباراة تسجيل لاعب الوسط الإنجليزي الشاب ماتيو لونجستاف هدف نيوكاسل الوحيد، وهو ثاني أهداف اللاعب في البريميرليج، وهدفه الثاني بالتخصص ضد مانشستر يونايتد، ليصبح ثالث لاعب في عهد البريميرليج يتمكن من تسجيل أول هدفين له في المسابقة ضد مانشستر يونايتد، بعد فريدي ليونينبيرج مع آرسنال في عام 1999، ولايتون باينز مع ويجان أتلتيك في عام 2006.