شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدي تدريباته عصرا استعدادًا لزيسكو.. ومحاضرة فنية للاعبين مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرًا، على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي.

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وأنهى الفريق استعداده بالفندق للتوجه للملعب لخوض المران بعد تناول وجبة الغذاء في الحادية عشرة صباح اليوم والحصول على قسط من الراحة بعدها من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل خوض التدريبات.

ويلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق المحاضرة النهائية للمباراة في التاسعة مساء اليوم.

ويلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.